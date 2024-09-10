"Челси" договаривается о продаже Фофана в АЕК

"Челси" договаривается о продаже своего нападающего Давида Датро Фофана в греческий АЕК.

Минувшим летом Фофана обнаружил себя среди игроков, которым нет места в планах нового главного тренера "Челси" Энцо Марески.



Будучи отстраненным от тренировок с первой командой "Челси", Фофана не смог подыскать себе новое пристанище до трансферного дедлайна 30 августа.



Однако в Греции трансферное окно закрывается только в среду, и The Athletic может подтвердить, что в последние 48 часов переговоры между "Челси" и АЕКом заметно оживились, хотя два клуба находятся в контакте уже две недели.



В январе 2023 "Челси" приобрел Фофана у "Мольде" за 8.4 млн. фунтов. Ожидается, что АЕК заплатит за 21-летнего ивуарийца меньше, но в случае выполнения определенных условий и активации бонусов убыток "синих" превратится в прибыль.



Добавим, Фофана сыграл только три матча за "Челси", а в прошлом сезоне побывал в "Унионе" и "Бернли" на правах аренды.