Анонс матча Англия — Финляндия

В своем втором матче в Лиге Наций сборная Англии примет дома Финляндию.

Англичане под руководством своего временного тренера Ли Карсли весьма позитивно стартовали в Лиге Наций, одержав победу 0:2 в гостях у Ирландии в минувшую субботу.



В Дублине подопечные Карсли смогли порадовать болельщиков не только результатом, но и неплохой игрой — по крайней мере, в первом тайме.



Теперь 50-летнему Карсли, который открыто говорит о своем желании стать главным тренером сборной Англии на постоянной основе, предстоит показаться публике "Уэмбли".



В рейтинге сборных ФИФА Финляндия находится на 63-й строчке — пятью строчками выше Ирландии. Англичане по-прежнему четвертые.



- Англия 11 раз играла с Финляндией, одержав девять побед (2 ничьи). Предыдущий раз соперники встречались в 2021 году, когда успех родоначальникам футбола обеспечили голы Майкла Оуэна и Дэвида Бекхэма.



- Предшественники Карсли у руля сборной Англии — Фабио Капелло, Рой Ходжсон и Гарет Саутгейт — неизменно выигрывали свой первый матч на "Уэмбли".



- Финляндия выиграла только один из пяти последних матчей, в минувшую субботу потерпев поражение 3:0 от Греции.



- Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки впервые ступит на английскую землю после своего ухода из "Норвича" в 2023 году.



- Тино Ливраменто и Нони Мадуэке все еще ожидают своего дебюта за сборную Англии после того, как против Ирландии дебютировали Эйнджел Гомес и Моргагн Гиббс-Уайт.



На своей пресс-конференции Карсли призвал не ожидать 11 изменений в стартовом составе, однако кое-какие перестановки все же будут. На игровые минуты могут рассчитывать Джон Стоунс, Эзри Конса и Рико Льюис. Капитан Харри Кейн выйдет на свой 100-й матч за сборную Англии.



Лига Наций. Лига B. Группа 2. 2-й тур

Сборная Англии — сборная Финляндии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз