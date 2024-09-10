Эдегор получил травму в преддверии дерби с "Тоттенхэмом"
За считанные дни до дерби Северного Лондона капитан "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму в сборной Норвегии.
Эдегор пострадал в победном для норвежцев матче Лиги Наций против Австрии в понедельник вечером (2:1).
В борьбе с соперником Эдегор неудачно подвернул свою левую лодыжку и был уведен с поля двумя физиотерапевтами в середине второго тайма, сообщает Sky Sports.
Потеря ведущего полузащитника и капитана была бы очень не кстати для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который в ближайшее воскресенье против "Тоттенхэма" и так будет лишен травмированного Микеля Мерино и дисквалифицированного Деклана Райса.
После дерби Северного Лондона "Арсенал" ждет пара не менее важных матчей. "Канониры" стартуют в Лиге Чемпионов выездом к "Аталанте", а спустя три дня навестят "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.
10.09.2024 00:05
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Последние комментарии:
карма Артете воздает за окуенное трансферное окно
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Тренер Норвегии охренел два подряд матча выпускать Эдегора в основе
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Вот и пиздарики на воздушном шарике, сезон только начался а уже половина основы поломана.
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Есть кем заменить, да и везде главное не пропустить, остальное будет
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Заебись! Ой как заебись))
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Писец, так можно весь сезон слить в самом начале ..график игр как назло жесткий какой-то
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Уебан на австрийце
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