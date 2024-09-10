Эдегор получил травму в преддверии дерби с "Тоттенхэмом"

Мартин Эдегор За считанные дни до дерби Северного Лондона капитан "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму в сборной Норвегии.

Эдегор пострадал в победном для норвежцев матче Лиги Наций против Австрии в понедельник вечером (2:1).

В борьбе с соперником Эдегор неудачно подвернул свою левую лодыжку и был уведен с поля двумя физиотерапевтами в середине второго тайма, сообщает Sky Sports.

Потеря ведущего полузащитника и капитана была бы очень не кстати для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который в ближайшее воскресенье против "Тоттенхэма" и так будет лишен травмированного Микеля Мерино и дисквалифицированного Деклана Райса.

После дерби Северного Лондона "Арсенал" ждет пара не менее важных матчей. "Канониры" стартуют в Лиге Чемпионов выездом к "Аталанте", а спустя три дня навестят "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, сборная Норвегии, травмы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 456

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  1. wengerrrro 10.09.2024 01:14 # wengerrrro
    карма Артете воздает за окуенное трансферное окно

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  2. takernotagiver 10.09.2024 00:58 # takernotagiver
    Тренер Норвегии охренел два подряд матча выпускать Эдегора в основе

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  3. ska-skvo 10.09.2024 00:47 # ska-skvo
    Вот и пиздарики на воздушном шарике, сезон только начался а уже половина основы поломана.

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  4. gameboy 10.09.2024 00:29 # gameboy
    Есть кем заменить, да и везде главное не пропустить, остальное будет

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  5. chelsae88 10.09.2024 00:24 # chelsae88
    Заебись! Ой как заебись))

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  6. aliluya-nn 10.09.2024 00:20 # aliluya-nn
    Писец, так можно весь сезон слить в самом начале ..график игр как назло жесткий какой-то

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  7. takernotagiver 10.09.2024 00:12 # takernotagiver
    Уебан на австрийце

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