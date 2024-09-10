Эдегор получил травму в преддверии дерби с "Тоттенхэмом"

За считанные дни до дерби Северного Лондона капитан "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму в сборной Норвегии.

Эдегор пострадал в победном для норвежцев матче Лиги Наций против Австрии в понедельник вечером (2:1).



В борьбе с соперником Эдегор неудачно подвернул свою левую лодыжку и был уведен с поля двумя физиотерапевтами в середине второго тайма, сообщает Sky Sports.



Потеря ведущего полузащитника и капитана была бы очень не кстати для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который в ближайшее воскресенье против "Тоттенхэма" и так будет лишен травмированного Микеля Мерино и дисквалифицированного Деклана Райса.



После дерби Северного Лондона "Арсенал" ждет пара не менее важных матчей. "Канониры" стартуют в Лиге Чемпионов выездом к "Аталанте", а спустя три дня навестят "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.



