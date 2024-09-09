"Юнайтед" планирует купить Эзе следующим летом

"Манчестер Юнайтед" предварительно сформировал свои трансферные планы на следующее лето, одной из своей целей избрав вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

По информации Manchester Evening News, футбольное руководство "Юнайтед" планирует приобрести защитника, полузащитника и вингера следующим летом.



"Юнайтед" рассматривает вингеров на оба фланга, и особый интерес для "красных дьяволов" представляет Эзе, который остался на "Селхерст Парк" после того, как "Пэлас" продал Майкла Олисе в "Баварию" за 50 миллионов фунтов.



Следующим летом Эзе будет доступен для выкупа за 68 млн. фунтов, включая бонусы, но "Юнайтед" может попытаться договориться с "Пэлас" на сумму поменьше.



В данный момент у "Юнайтед" есть четверг фланговых нападающих: Алехандро Гарначо, Амад Диалло, Маркус Рэшфорд и Антони. При этом двое последних переживают затяжной спад и вполне могут покинуть клуб в обозримом будущем.



В то же время Джейдон Санчо в "Юнайтед" уже не вернется, потому что арендное соглашение с "Челси" предусматривает обязательство по выкупу за 20-25 млн. фунтов.