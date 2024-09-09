Микел объяснил сорвавшийся переход Осимхена в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел опроверг слухи о том, что переход нападающего Виктора Осимхена к "синим" сорвался из-за завышенных ожиданий его соотечественника по зарплате.

30 августа "Челси" до самого дедлайна договаривался с "Наполи" и Осимхеном, но сделка так и не была согласована. Спустя несколько дней Виктор отправился в аренду в "Галатасарай".



По словам Микела, активно участвовавшего в процессе переговоров, Осимхен вовсе не требовал себе зарплату в 500,000 фунтов в неделю. Джон Оби допускает, что в январе "Челси" вернется за Виктором.



"Много всего произошло, и я думаю, это не секрет, что я участвовал в сделке".



"Я участвовал в том, чтобы попытаться заполучить Виктора в клуб. Много всего произошло, и это было очень интересно, потому что люди много говорили о жадности Виктора и тому подобном".



"Я просто хочу категорично заявить, что я знаю этого парня с первого дня, как он оказался в сборной. У меня очень, очень хорошие отношения с ним. Мы находимся в контакте и дружим с тех пор".



"Я знаю, на что он способен, и я просто хочу сказать, что эти слухи — абсолютная неправда. Виктор — не жадный парень. Он лишь хочет то, что заслуживает. И это не проблема".



"500,000 фунтов в неделю? Он не просил всей этой ерунды. Я знаю, как было на самом деле. Я был там, в эпицентре всего. Поэтому я могу сказать каждому, что это определенно неправда".



"Он не жадный парень, он просто хочет играть в футбол и получать, что заслуживает. Этот игрок знает свою цену, и его запросы не являются проблемой".



"Мы были очень, очень близки к согласованию этой сделки, но возникли небольшие вопросы и проблемы, которые мы не смогли решить. Конечно, он уже не успевал пройти медобследование, даже если бы сделка была согласована".



"Я точно знаю, на чем мы остановились при согласовании сделки, и если в январе мы снова сядем за стол переговоров, я точно знаю, с чего мы продолжим".



"Я был парнем, который находился в эпицентре всего, и пару дней я не спал", — сообщил Микел в своем подкасте.