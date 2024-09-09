Clearlake требует от Бели продать акции "Челси" или уйти с поста президента

Крупнейший акционер "Челси" в лице частной инвестиционной компании Clearlake Capital надеется выкупить долю Тодда Бели или заключить сделку, которая лишит действующего президента власти в клубе.

На прошлой неделе стало известно о разгорающемся конфликте между совладельцами "Челси", Clearlake и Бели.



Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано владеет 61.5 акций "Челси" и свою долю продавать не собирается, несмотря на разговоры о том, что Бели готов им предложить 2.5 млрд. фунтов.



По информации The Guardian, позиция Clearlake такова, что это Бели должен продать свои акции или уйти из совета директоров, перестав принимать важные для клуба решения.



Текущее соглашение между совладельцами "Челси" подразумевает, что Clearlake сможет назначить своего президента в 2027 году, однако Эгбали и Фелисиано считают, что Бели должен покинуть свой пост немедленно.



Будучи крупнейшим акционером "Челси", Clearlake хочет управлять клубом самостоятельно, тогда как сейчас для принятия важных решений — включая привлечение инвестиций со стороны и продажу акций третьей стороне — требуется одобрение Эгбали, Фелисиано и Бели.



Добавим, Бели вместе с Хансйоргом Висом и Марком Уолтером владеет 38.5 процентов акций "Челси".