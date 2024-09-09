Мареска предвкушает работу с Санчо

Джейдон Санчо Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что предвкушает совместную работу с вингером Джейдоном Санчо.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" арендовал Санчо у "Манчестер Юнайтед", причем "синие" также взяли на себя обязательство по выкупу Джейдона следующим летом.

В распоряжении Марески хватает вингеров, однако Энцо уверен, что Санчо способен утвердиться важным для "Челси" игроком.

"Я очень рад обладать Санчо в "Челси". Он здесь потому, что нам нравится такого рода игрок, который может помочь при игре один на один".

"Он будет ключом — особенно против соперников, находящихся в глубокой обороне. Мы нуждаемся в нем", — цитирует Мареску talkSPORT.


Метки Мареска, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 20:00

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  1. insomniac 09.09.2024 20:11 # insomniac
    может Мареска сможет найти подход к этому беспонтовому неженке?

    (ответить)

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