Мареска предвкушает работу с Санчо

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что предвкушает совместную работу с вингером Джейдоном Санчо.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" арендовал Санчо у "Манчестер Юнайтед", причем "синие" также взяли на себя обязательство по выкупу Джейдона следующим летом.



В распоряжении Марески хватает вингеров, однако Энцо уверен, что Санчо способен утвердиться важным для "Челси" игроком.



"Я очень рад обладать Санчо в "Челси". Он здесь потому, что нам нравится такого рода игрок, который может помочь при игре один на один".



"Он будет ключом — особенно против соперников, находящихся в глубокой обороне. Мы нуждаемся в нем", — цитирует Мареску talkSPORT.