Кейна вдохновляет футбольное долголетие Роналду

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его вдохновляет футбольное долголетие Криштиану Роналду.

Во вторник против Финляндии 31-летний Кейн сыграет свой 100-й матч за сборную Англии, став только десятым игроком в истории по этому показателю.



И хотя Кейн уже выглядит старожилом, Харри чувствует в себе силы продолжать играть на клубном и международном уровнях еще много лет.



"Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Физически и душевно я на пике своей карьеры".



"Когда смотришь за тем, как Роналду забивает свой 901-й гол в возрасте 39 лет, это вдохновляет меня играть как можно дольше. Я люблю представлять сборную Англии больше всего на свете и не хочу с этим заканчивать в каком-либо обозримом будущем".



"План в том, чтобы просто продолжать совершенствоваться и быть стабильным. Кто знает, как много матчей или голов у меня еще будет, но я голоден до большего".



"Я следил за Роналду и Месси, когда рос. Они были в расцвете сил, когда я был подростком".



"Они оба вдохновляли меня. Быть таким голодным и целеустремленным, продолжать доказывать неправоту людей, проявлять себя и быть лучшей версией себя..."



"Я стараюсь использовать различных игроков, чтобы мотивировать себя. Забить свыше 900 голов за свою карьеру — это исключительный рекорд. Когда кто-нибудь играет до такого возраста, это по-настоящему вдохновляет", — цитирует Кейна Sky Sports.