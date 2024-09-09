"Юнайтед" отчитался о процессе реконструкции "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" объявил об установлении "стратегического партнерства" с местными властями по реконструкции "Олд Траффорд" и окружающей стадион территории.

В ближайшие месяцы "Юнайтед" должен будет принять окончательное решение о том, каким образом будет реконструирован "Олд Траффорд". В данный момент наиболее вероятным сценарием является строительство нового стадиона на 100,000 зрителей близ существующего, который в свою очередь будет уменьшен и передан под нужды женской команды и академии.



Однако, как уточняет The Independent, речь идет не просто о возведении нового стадиона. "Юнайтед" собирается реализовать один из самых амбициозных в Европе проектов по преображению территории.



"Юнайтед" собирается придать импульс развитию всего района, где располагается "Олд Траффорд", и для этого клуб наладил отношения с советом округа Траффорд и Объединенной администрацией Большого Манчестера.



"Юнайтед" и местные чиновники должны будут вместе разработать план, который позволит раскрыть потенциал этой части Манчестера.