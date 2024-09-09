Рангник: "Я был прав насчет "Юнайтед"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что он был прав насчет проблем "красных дьяволов".

Именно из рук Рангника принял управление "Юнайтед" Эрик Тен Хаг летом 2022. Это случилось после того, как "дьяволы" финишировали в Премьер-Лиге с рекордно малым для себя количеством очков — 58.



При Тен Хаге "Юнайтед" потратил уже свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, однако прошлый сезон "дьяволы" завершили на восьмом месте в Премьер-Лиге с 60 очками.



Отсутствие заметного прогресса у "Юнайтед" говорит Рангнику о том, что он был прав, когда сказал, что клуб нуждается в "операции на открытом сердце".



"Кажется, я сделал то заявление, когда сезон почти завершился два года назад. Кажется, Эрика Тен Хага спросили то же самое только две-три недели назад".



"Тогда он сказал, что я был прав в своем анализе. Я не знаю, сколько игроков они купили с тех пор, но, похоже, я был прав", — цитирует Рангника Daily Mail.