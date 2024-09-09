Антони настаивает на уходе из "Юнайтед"

Вингер Антони, возможно, сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед", настаивая на уходе из клуба в ближайшие дни.

В 2022 году "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако 24-летний бразилец так себя толком и не проявил в английском футболе.



Зарабатывающий 200,000 фунтов в неделю Антони еще в прошлом сезоне утратил доверие главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, а в этом сыграл лишь одну минуту.



Антони связывали с уходом из "Юнайтед" еще минувшим летом, но игрок остался, несмотря на интерес из Испании, Франции, Саудовской Аравии, а также со стороны "Аякса".



Однако трансферное окно в Турции все еще открыто, и у Антони есть время до 13 сентября, чтобы осуществить свое желание и покинуть "Юнайтед".



По информации The Sun, план Антони состоит в том, чтобы отправиться в аренду до конца сезона, а уже следующим летом покинуть "Юнайтед" насовсем.



Сразу несколько турецких клубов заинтересованы в Антони, но главным претендентом на вингера является "Фенербахче" Жозе Моуриньо.