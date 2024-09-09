Антони настаивает на уходе из "Юнайтед"

Антони Вингер Антони, возможно, сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед", настаивая на уходе из клуба в ближайшие дни.

В 2022 году "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако 24-летний бразилец так себя толком и не проявил в английском футболе.

Зарабатывающий 200,000 фунтов в неделю Антони еще в прошлом сезоне утратил доверие главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, а в этом сыграл лишь одну минуту.

Антони связывали с уходом из "Юнайтед" еще минувшим летом, но игрок остался, несмотря на интерес из Испании, Франции, Саудовской Аравии, а также со стороны "Аякса".

Однако трансферное окно в Турции все еще открыто, и у Антони есть время до 13 сентября, чтобы осуществить свое желание и покинуть "Юнайтед".

По информации The Sun, план Антони состоит в том, чтобы отправиться в аренду до конца сезона, а уже следующим летом покинуть "Юнайтед" насовсем.

Сразу несколько турецких клубов заинтересованы в Антони, но главным претендентом на вингера является "Фенербахче" Жозе Моуриньо.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 16:00

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  1. gucman 09.09.2024 16:38 # gucman
    86 лямов...

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  2. bembo 09.09.2024 16:34 # bembo
    Полуослик сссукаааааа

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  3. plk3 09.09.2024 16:30 # plk3
    Как люди измеряют высоту гор с высокой точностью?

    Эверест (8849 метров) является самой высокой горой на планете. Но как мы определили его высоту?

    Для этого используется метод триангуляции, основанный на знаниях о расстоянии между двумя точками на земле и углах, образованных между этими точками и вершиной горы. Высота измеряется от уровня моря, который должен быть одинаковым по всей планете. При этом важно учитывать высоту точки, с которой проводятся измерения, а также кривизну Земли.

    Для точных измерений применяют теодолит — оптический прибор, который позволяет измерять углы. Зная два угла и длину одной стороны треугольника, можно вычислить высоту горы с помощью тригонометрических формул. Однако этот метод не всегда дает точные результаты. Например, атмосферная рефракция может искажать восприятие высоты объектов.

    Сегодня высоту гор можно измерять с помощью GPS, что обеспечивает большую точность и учитывает геологические изменения, такие как землетрясения.

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  4. hachidlo 09.09.2024 16:24 # hachidlo
    Боже, какая разница, кого скажи подпишет или выкинет, если у них все игроки превратились в гавно под руководством их текущего тренера? Они бы еще сына Гусейна, из-за его лысины &#129489;&#129458; менеджером бы назначили.

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  5. narcot 09.09.2024 16:23 # narcot
    > главным претендентом на вингера является "Фенербахче" Жозе Моуриньо


    даже прогнозы сосача не настолько донные, как этот скатившийся идол челсидоров

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  6. narcot 09.09.2024 16:21 # narcot
    НУ НИХУЯ СОБИ НОВОСТЬ

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  7. danny949494 09.09.2024 16:13 # danny949494
    Мудрик>Антони

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  8. scholes18 09.09.2024 16:07 # scholes18
    может я предвзят, потому что это клуб, за который я болею, и у меня горит, но как по мне этот трансфер смело может претендовать на топ 1-2 по провалам за последние 10 лет.

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