Антони настаивает на уходе из "Юнайтед"
Вингер Антони, возможно, сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед", настаивая на уходе из клуба в ближайшие дни.
В 2022 году "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако 24-летний бразилец так себя толком и не проявил в английском футболе.
Зарабатывающий 200,000 фунтов в неделю Антони еще в прошлом сезоне утратил доверие главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, а в этом сыграл лишь одну минуту.
Антони связывали с уходом из "Юнайтед" еще минувшим летом, но игрок остался, несмотря на интерес из Испании, Франции, Саудовской Аравии, а также со стороны "Аякса".
Однако трансферное окно в Турции все еще открыто, и у Антони есть время до 13 сентября, чтобы осуществить свое желание и покинуть "Юнайтед".
По информации The Sun, план Антони состоит в том, чтобы отправиться в аренду до конца сезона, а уже следующим летом покинуть "Юнайтед" насовсем.
Сразу несколько турецких клубов заинтересованы в Антони, но главным претендентом на вингера является "Фенербахче" Жозе Моуриньо.
09.09.2024 16:00
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86 лямов...
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Полуослик сссукаааааа
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Как люди измеряют высоту гор с высокой точностью?
Эверест (8849 метров) является самой высокой горой на планете. Но как мы определили его высоту?
Для этого используется метод триангуляции, основанный на знаниях о расстоянии между двумя точками на земле и углах, образованных между этими точками и вершиной горы. Высота измеряется от уровня моря, который должен быть одинаковым по всей планете. При этом важно учитывать высоту точки, с которой проводятся измерения, а также кривизну Земли.
Для точных измерений применяют теодолит — оптический прибор, который позволяет измерять углы. Зная два угла и длину одной стороны треугольника, можно вычислить высоту горы с помощью тригонометрических формул. Однако этот метод не всегда дает точные результаты. Например, атмосферная рефракция может искажать восприятие высоты объектов.
Сегодня высоту гор можно измерять с помощью GPS, что обеспечивает большую точность и учитывает геологические изменения, такие как землетрясения.
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Боже, какая разница, кого скажи подпишет или выкинет, если у них все игроки превратились в гавно под руководством их текущего тренера? Они бы еще сына Гусейна, из-за его лысины 🧑🦲 менеджером бы назначили.
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> главным претендентом на вингера является "Фенербахче" Жозе Моуриньо
даже прогнозы сосача не настолько донные, как этот скатившийся идол челсидоров
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НУ НИХУЯ СОБИ НОВОСТЬ
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Мудрик>Антони
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может я предвзят, потому что это клуб, за который я болею, и у меня горит, но как по мне этот трансфер смело может претендовать на топ 1-2 по провалам за последние 10 лет.
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