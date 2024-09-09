Кейн сыграет свой 100-й матч за сборную Англии
Нападающий "Баварии" Харри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги Наций против Финляндии во вторник вечером.
Предстоящий матч на "Уэмбли" станет для 31-летнего Кейна 100-м за национальную команду. Ранее только девяти английским игрокам удавалось покорить этот рубеж — последним был Уэйн Руни в ноябре 2014.
К этому событию FA приготовила специальную церемонию, в рамках которой перед матчем экс-игроку "Тоттенхэма" будет вручена золотая кепка.
Также, как отмечает Sky Sports, было замечено, что в понедельник Кейн тренировался в бутсах золотого цвета.
Кейн дебютировал за английскую сборную в марте 2015 и в своих 99 матчах забил 66 голов, что делает его лучшим бомбардиром национальной команды всех времен.
Рекорд же по количеству матчей за сборную Англии по-прежнему принадлежит Питеру Шилтону — 125.
09.09.2024 15:00
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Последние комментарии:
смотрел обзор с ирландцами. кане уже не торт
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"перед матчем экс-игроку "Тоттенхэма" будет вручена золотая кепка".
Трофеи, которые он заслужил
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С таким количеством матчей сборных и рекорд побить будет не проблема.
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