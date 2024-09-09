Кейн сыграет свой 100-й матч за сборную Англии

Харри Кейн Нападающий "Баварии" Харри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги Наций против Финляндии во вторник вечером.

Предстоящий матч на "Уэмбли" станет для 31-летнего Кейна 100-м за национальную команду. Ранее только девяти английским игрокам удавалось покорить этот рубеж — последним был Уэйн Руни в ноябре 2014.

К этому событию FA приготовила специальную церемонию, в рамках которой перед матчем экс-игроку "Тоттенхэма" будет вручена золотая кепка.

Также, как отмечает Sky Sports, было замечено, что в понедельник Кейн тренировался в бутсах золотого цвета.

Кейн дебютировал за английскую сборную в марте 2015 и в своих 99 матчах забил 66 голов, что делает его лучшим бомбардиром национальной команды всех времен.

Рекорд же по количеству матчей за сборную Англии по-прежнему принадлежит Питеру Шилтону — 125.


Метки Бавария, Кейн, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 15:00

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  1. narcot 09.09.2024 16:26 # narcot
    смотрел обзор с ирландцами. кане уже не торт

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  2. apl-nash 09.09.2024 16:02 # apl-nash
    "перед матчем экс-игроку "Тоттенхэма" будет вручена золотая кепка".
    Трофеи, которые он заслужил

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  3. suddenly 09.09.2024 15:22 # suddenly
    С таким количеством матчей сборных и рекорд побить будет не проблема.

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