Кейн сыграет свой 100-й матч за сборную Англии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги Наций против Финляндии во вторник вечером.

Предстоящий матч на "Уэмбли" станет для 31-летнего Кейна 100-м за национальную команду. Ранее только девяти английским игрокам удавалось покорить этот рубеж — последним был Уэйн Руни в ноябре 2014.



К этому событию FA приготовила специальную церемонию, в рамках которой перед матчем экс-игроку "Тоттенхэма" будет вручена золотая кепка.



Также, как отмечает Sky Sports, было замечено, что в понедельник Кейн тренировался в бутсах золотого цвета.



Кейн дебютировал за английскую сборную в марте 2015 и в своих 99 матчах забил 66 голов, что делает его лучшим бомбардиром национальной команды всех времен.



Рекорд же по количеству матчей за сборную Англии по-прежнему принадлежит Питеру Шилтону — 125.