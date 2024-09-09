Келлехер разочарован решением "Ливерпуля" купить Мамардашвили

Кувин Келлехер Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер выразил разочарование решением своего клуба приобрести вратаря Георгия Мамардашвили из испанской "Валенсии".

Минувшим летом "Ливерпуль" не позволил Келлехеру уйти в другой клуб ради регулярной игровой практики.

А покупкой Мамардашвили, который на этот сезон остался в "Валенсии", за 29 миллионов фунтов "Ливерпуль" продемонстрировал, что Келлехеру даже в перспективе не стать первым номером на "Энфилде", и это печалит 25-летнего ирландца.

"В последние годы я дал ясно понять, что хочу быть первым номером где-нибудь. Клуб принял это решение подписать голкипера (Мамардашвили), и это выглядит так, словно они решили двигаться в другом направлении".

"Ливерпуль" отклонил несколько предложений, так что решение не всегда в моих руках. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош и хочу играть каждую неделю", — цитирует Келлехера Evening Standard.


Метки Келлехер, Ливерпуль, Мамардашвили

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. beatboy 09.09.2024 14:11 # beatboy
    Если был бы реально сильным вратарем, то ни о каком Мамардашвили и речи бы не шло, значит не тянет на первого номера

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  2. suckernotagiver 09.09.2024 14:07 # suckernotagiver
    Та самая славная работа с молодёжью в Ливерпуле

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