Келлехер разочарован решением "Ливерпуля" купить Мамардашвили
Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер выразил разочарование решением своего клуба приобрести вратаря Георгия Мамардашвили из испанской "Валенсии".
Минувшим летом "Ливерпуль" не позволил Келлехеру уйти в другой клуб ради регулярной игровой практики.
А покупкой Мамардашвили, который на этот сезон остался в "Валенсии", за 29 миллионов фунтов "Ливерпуль" продемонстрировал, что Келлехеру даже в перспективе не стать первым номером на "Энфилде", и это печалит 25-летнего ирландца.
"В последние годы я дал ясно понять, что хочу быть первым номером где-нибудь. Клуб принял это решение подписать голкипера (Мамардашвили), и это выглядит так, словно они решили двигаться в другом направлении".
"Ливерпуль" отклонил несколько предложений, так что решение не всегда в моих руках. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош и хочу играть каждую неделю", — цитирует Келлехера Evening Standard.
09.09.2024 14:00
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Если был бы реально сильным вратарем, то ни о каком Мамардашвили и речи бы не шло, значит не тянет на первого номера
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