Келлехер разочарован решением "Ливерпуля" купить Мамардашвили

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер выразил разочарование решением своего клуба приобрести вратаря Георгия Мамардашвили из испанской "Валенсии".

Минувшим летом "Ливерпуль" не позволил Келлехеру уйти в другой клуб ради регулярной игровой практики.



А покупкой Мамардашвили, который на этот сезон остался в "Валенсии", за 29 миллионов фунтов "Ливерпуль" продемонстрировал, что Келлехеру даже в перспективе не стать первым номером на "Энфилде", и это печалит 25-летнего ирландца.



"В последние годы я дал ясно понять, что хочу быть первым номером где-нибудь. Клуб принял это решение подписать голкипера (Мамардашвили), и это выглядит так, словно они решили двигаться в другом направлении".



"Ливерпуль" отклонил несколько предложений, так что решение не всегда в моих руках. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош и хочу играть каждую неделю", — цитирует Келлехера Evening Standard.