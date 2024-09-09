Куанса мотивирован своей заменой в перерыве против "Ипсвича"
Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса заявил, что замена в перерыве против "Ипсвича" стала для него "пинком под зад".
Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот доверил 21-летнему Куансе место в стартовом составе на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ипсвича".
Однако уже в перерыве Слот убрал Куансу с игры, после победы со счетом 0:2 назвав эту замену тактической.
Впрочем, Куанса не расстраивается и не опускает руки — напротив, Джарелл получил дополнительную мотивацию.
"Это будет длинный сезон, у меня есть весь сезон, чтобы проявить себя. Это стало для меня пинком под зад, если можно так выразиться. Я продолжу упорно трудиться на тренировочном поле, вот и все".
"Для футболиста никогда не бывает приятно, когда его меняют в перерыве, но в конце концов это было решение босса, и это было правильное решение".
"Разумеется, оно сработало, потому что мы победили, поэтому я лишь могу сосредоточиться на себе, на улучшении себя и думать о следующем матче. Я остаюсь готовым, что бы ни ждало меня впереди", — цитирует Куансу Daily Mail.
09.09.2024 13:00
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