Куанса мотивирован своей заменой в перерыве против "Ипсвича"

Джарелл Куанса Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса заявил, что замена в перерыве против "Ипсвича" стала для него "пинком под зад".

Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот доверил 21-летнему Куансе место в стартовом составе на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ипсвича".

Однако уже в перерыве Слот убрал Куансу с игры, после победы со счетом 0:2 назвав эту замену тактической.

Впрочем, Куанса не расстраивается и не опускает руки — напротив, Джарелл получил дополнительную мотивацию.

"Это будет длинный сезон, у меня есть весь сезон, чтобы проявить себя. Это стало для меня пинком под зад, если можно так выразиться. Я продолжу упорно трудиться на тренировочном поле, вот и все".

"Для футболиста никогда не бывает приятно, когда его меняют в перерыве, но в конце концов это было решение босса, и это было правильное решение".

"Разумеется, оно сработало, потому что мы победили, поэтому я лишь могу сосредоточиться на себе, на улучшении себя и думать о следующем матче. Я остаюсь готовым, что бы ни ждало меня впереди", — цитирует Куансу Daily Mail.


Метки Куанса, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 13:00

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