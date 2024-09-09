Карсли чувствует поддержку FA насчет гимна

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли уверен, что отказ от исполнения гимна не навредит его шансам получить свою работу на постоянной основе.

В преддверии победного для англичан матча Лиги Наций против Ирландии в минувшую субботу (0:2) Карсли предупредил, что не будет петь гимн, потому что никогда этого не делал, даже в качестве игрока.



Карсли чувствует, что по этому вопросу у него есть поддержка Ассоциации, которая все еще определяется насчет постоянной замены Гарету Саутгейту.



"Мне очень повезло с людьми, которые находятся у руля организации и являются моими боссами. Они знают мои сильные стороны и не будут просить меня быть кем-либо, кем я не являюсь".



"Моя сильная сторона — тренерская работа, быть на тренировочном поле. А говорить, как я делаю это сейчас, не является моей сильной стороной".



"Я понимаю, что разговоры — это то, что идет вместе с работой, как я убедился вчера. У меня есть свой способ делать это", — цитирует Карсли Daily Mail.