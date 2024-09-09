У Окслейд-Чемберлена заканчивается время, чтобы найти себе клуб в Премьер-Лиге

У полузащитника турецкого "Бешикташа" Алекса Окслейд-Чемберлена заканчивается время, чтобы подыскать для себя клуб в Премьер-Лиге.

Окслейд-Чемберлен только год назад присоединился к "Бешикташу", перебравшись в турецкий клуб свободным агентом после истечения своего контракта с "Ливерпулем".



От контракта Окслейд-Чемберлена остается еще два года, однако "Бешикташ" хочет избавиться от 31-летнего англичанина с его внушительной зарплатой.



Окслейд-Чемберлен не смог подыскать себе пристанище на родине в летнее трансферное окно, а значит теперь Алексу нужно договориться с "Бешикташем" о досрочном прекращении своего контракта.



Чтобы расторгнуть сотрудничество с "Бешикташем" и перейти в какой-либо клуб Премьер-Лиги свободным агентом, у Окслейд-Чемберлена есть время до 13 сентября. В противном случае, сообщает Liverpool Echo, Алекс рискует остаться изолированным от первой команды.



Добавим, в прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен забил четыре гола в 30 матчах с учетом всех соревнований. Однако минувшим летом "Бешикташ" еще во время предсезонного периода дал понять Алексу, что тому лучше уйти.