У Окслейд-Чемберлена заканчивается время, чтобы найти себе клуб в Премьер-Лиге
У полузащитника турецкого "Бешикташа" Алекса Окслейд-Чемберлена заканчивается время, чтобы подыскать для себя клуб в Премьер-Лиге.
Окслейд-Чемберлен только год назад присоединился к "Бешикташу", перебравшись в турецкий клуб свободным агентом после истечения своего контракта с "Ливерпулем".
От контракта Окслейд-Чемберлена остается еще два года, однако "Бешикташ" хочет избавиться от 31-летнего англичанина с его внушительной зарплатой.
Окслейд-Чемберлен не смог подыскать себе пристанище на родине в летнее трансферное окно, а значит теперь Алексу нужно договориться с "Бешикташем" о досрочном прекращении своего контракта.
Чтобы расторгнуть сотрудничество с "Бешикташем" и перейти в какой-либо клуб Премьер-Лиги свободным агентом, у Окслейд-Чемберлена есть время до 13 сентября. В противном случае, сообщает Liverpool Echo, Алекс рискует остаться изолированным от первой команды.
Добавим, в прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен забил четыре гола в 30 матчах с учетом всех соревнований. Однако минувшим летом "Бешикташ" еще во время предсезонного периода дал понять Алексу, что тому лучше уйти.
09.09.2024 11:00
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Последние комментарии:
портовня со своими легендами всегда так поступает
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Нет желания. Вообще поражаюсь, как некоторые англичане умудряются так бесславно заканчивать свои карьеры. Дринкуотер, Старридж, Алли... Не стыдно, ребята? Щас вот Окслейд и Филлипс на подходе.
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