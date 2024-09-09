Галлас советует "Арсеналу" купить Жоао Педро

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас считает, что "канонирам" нужно приобрести нападающего "Брайтона" Жоао Педро.

Приглашение забивного нападающего считалось одной из приоритетных задач "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако в итоге передняя линия "канониров" осталась без усиления.



По мнению Галласа, "Арсеналу" по-прежнему нужен бомбардир вроде Педро, однако Вильям опасается, что 22-летний бразилец уже не сможет помочь "канонирам" в этом сезоне, даже если придет в январе.



"Жоао может стать тем, кто сделает разницу для "Арсенала", но это уже в следующем сезоне. Даже в январе было бы слишком поздно, потому что Микелю Артете нужен титул в этом году. Потребуется огромное предложение, чтобы "Брайтон" продал его в январе, но "Арсеналу" нужен нападающий, только если Габриэль Жезус не вернется в форму и не будет себя проявлять".



"Нападающим так сложно приходить в январе и сразу же себя проявлять. "Арсеналу" нужно больше голов, а Жоау Педро ждет большое будущее в одном из крупнейших клубов Премьер-Лиги. Но покупать его на этот сезон может быть уже слишком поздно — стоило сделать это летом", — цитирует Галласа Football.London.