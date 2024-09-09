"Вест Хэм" выкупит Тодибо у "Ниццы"

По ходу этого сезона "Вест Хэм" должен выкупить защитника Жан-Клера Тодибо у французской "Ниццы".

Минувшим летом состав команды Хулена Лопетеги пополнился семью новичками, одним из которых стал арендованный у "Ниццы" Тодибо.



"Вест Хэм" взял на себя обязательство по выкупу Тодибо за 40 миллионов евро (33.8 млн. фунтов) при соблюдении определенных условий, причем журналист Фабрицио Романо утверждает, что эти условия "очень легко достижимы".



Романо добавляет, что постоянный трансфер Тодибо в "Вест Хэм" "почти гарантирован", и 24-летнего француза уже можно "на 100 процентов" считать игроком лондонского клуба.



Добавим, пока Тодибо отметился двумя поздними появлениями на замену в Премьер-Лиге, а также сыграл тайм за "Вест Хэм" в Кубке Лиги.