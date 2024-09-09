Кьеза перешел в "Ливерпуль" по совету отца

Федерико Кьеза Новичок "Ливерпуля" Федерико Кьеза заявил, что перешел в мерсисайдский клуб по совету своего отца, забивавшего на "Энфилде".

Федерико, купленный "Ливерпулем" у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, является потомственным футболистом. Его отец, Энрико Кьеза, забивал на "Энфилде" за сборную Италии в рамках Евро-1996.

За свою насыщенную карьеру Кьеза-старший поиграл за 12 клубов, и когда минувшим летом его сыну предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль", Энрико рекомендовал Федерико согласиться.

"Отец сразу мне сказал: "Переходи! Это лучший вариант для твоей карьеры", — приводит слова Кьезы официальный веб-сайт Премьер-Лиги.


Метки Кьеза, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1168

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  1. makeewadim 09.09.2024 10:03 # makeewadim
    Боллбой

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  2. gucman 09.09.2024 08:45 # gucman
    дал6аё6 как и папаша

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  3. liverbro 09.09.2024 08:36 # liverbro
    Батя шарит

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  4. electric 09.09.2024 08:20 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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