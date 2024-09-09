Кьеза перешел в "Ливерпуль" по совету отца

Новичок "Ливерпуля" Федерико Кьеза заявил, что перешел в мерсисайдский клуб по совету своего отца, забивавшего на "Энфилде".

Федерико, купленный "Ливерпулем" у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, является потомственным футболистом. Его отец, Энрико Кьеза, забивал на "Энфилде" за сборную Италии в рамках Евро-1996.



За свою насыщенную карьеру Кьеза-старший поиграл за 12 клубов, и когда минувшим летом его сыну предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль", Энрико рекомендовал Федерико согласиться.



"Отец сразу мне сказал: "Переходи! Это лучший вариант для твоей карьеры", — приводит слова Кьезы официальный веб-сайт Премьер-Лиги.