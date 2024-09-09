Карсли поверил, что может тренировать сборную Англии на постоянной основе

Временный наставник сборной Англии Ли Карсли заявил, что победа над Ирландией заставила его поверить в свою способность получить эту работу на постоянной основе.

Карсли дебютировал в новой для себя роли с победы 0:2 над Ирландией в Лиге Наций в минувшую субботу.



Этот результат помог Карсли и его помощникам развеять сомнения, которые у них изначально были насчет работы с английской сборной.



"Сидя дома на диване, ты всегда думаешь, что быть главным тренером сборной Англии легко, но были времена, когда я не был уверен, что справлюсь с этим".



"Победа над Ирландией сослужила хорошую службу для уверенности в себе меня и моего штаба. Мы почувствовали: "Мы в норме, все будет в порядке". Я говорил об этом на своей первой пресс-конференции. О том, что мы являемся безопасным вариантом. Я чувствую, что мы хорошо ладим с игроками", — цитирует Карсли The Guardian.