"Сити" и "Ливерпуль" следят за Уортоном

Адам Уортон "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" находятся среди претендентов на полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

Уортон только в январе присоединился к "Пэлас", перебравшись из "Блэкберна" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов.

Проявив себя с лучшей стороны во второй половине прошлого сезона, 20-летний полузащитник заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024, хотя на турнире в Германии не сыграл ни минуты.

Уортона связывали с уходом на повышение еще минувшим летом. В итоге "Пэлас" сохранил свою восходящую звезду, но в январе "орлов" может ждать новая битва за удержание Адама.

По информации Football Insider, упустивший Мартина Субименди "Ливерпуль" по-прежнему находится в поисках полузащитника оборонительного плана, и "красные" готовы попытаться уже в январе переманить Уортона.

Но также за Уортоном следит "Сити". "Горожане" задумывается о приобретении Адама на фоне слухов об интересе "Реала" к Родри.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Манчестер Сити, Уортон

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2024 06:00

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  1. gucman 09.09.2024 07:40 # gucman
    ЗАГЛОТ
    ЛYЗEPXYЙ
    ЧЕМПИОНШИП

    (ответить)

  2. ygyrbendar 09.09.2024 07:08 # ygyrbendar
    1 Ливерпуль 3 9

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  3. hammersmith 09.09.2024 06:18 # hammersmith
    лохлы сосут.

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