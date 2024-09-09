"Сити" и "Ливерпуль" следят за Уортоном

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" находятся среди претендентов на полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

Уортон только в январе присоединился к "Пэлас", перебравшись из "Блэкберна" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов.



Проявив себя с лучшей стороны во второй половине прошлого сезона, 20-летний полузащитник заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024, хотя на турнире в Германии не сыграл ни минуты.



Уортона связывали с уходом на повышение еще минувшим летом. В итоге "Пэлас" сохранил свою восходящую звезду, но в январе "орлов" может ждать новая битва за удержание Адама.



По информации Football Insider, упустивший Мартина Субименди "Ливерпуль" по-прежнему находится в поисках полузащитника оборонительного плана, и "красные" готовы попытаться уже в январе переманить Уортона.



Но также за Уортоном следит "Сити". "Горожане" задумывается о приобретении Адама на фоне слухов об интересе "Реала" к Родри.