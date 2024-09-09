Защитник Виргил Ван Дейк заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" за пределы своего действующего контракт.

Действующий контракт Ван Дейка по-прежнему истекает в конце этого сезона, и после обидного поражения со сборной Голландии от Англии в четвертьфинале Евро-2024 в июле Виргил намекнул, что поразмышляет над своим будущим в клубе и национальной команде.



Однако теперь Ван Дейк успокоился и хочет вести "Ливерпуль" и сборную Голландии до Чемпионата Мира 2026 года, как минимум.



"В обоих командах я по-прежнему Виргил Ван Дейк, большой лидер! И я определенно хочу, что это так осталось на следующие два года. Я — человек, и я тоже бываю эмоционален. Особенно после такого матча, как наш вылет на самой последней минуте".



"После матча я был расстроен и полон эмоций, не понимая, как я справлюсь со всем этим. Наверное, у меня была мысль, что это может быть мой последний международный матч. У меня были сомнения тем вечером, и я намекнул на это".



"Очень хорошо, что уже на следующий день я отправился отдыхать и смог провести время со своими детьми, своей семьей, которые являются самой важной вещью в моей жизни. Затем все очень быстро успокоилось", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.