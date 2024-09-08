Пол Митчелл может покинуть "Ньюкасл" после двух месяцев работы
Спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл задумывается об уходе из клуба.
Митчелл только в начале июля был назначен спортивным директором "Ньюкасла", заняв должность, которая пустовала после ухода Дина Эшуорта в "Манчестер Юнайтед".
"Ньюкасл" весьма невыразительно провел летнюю трансферную кампанию, не сумев заполучить свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи, за которого Митчелл отказался переплачивать.
По информации The Sun, на фоне трансферов у Митчелла разгорелся конфликт с главным тренером "Ньюкасла" Эдди Хау, который так и не дождался ощутимого усиления для своей команды.
И в этом конфликта исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс занял сторону Хау, из-за чего Митчелл теперь чувствует себя несчастным. Пол готов покинуть "Сент-Джеймс Парк", если их отношения не улучшатся.
Осведомленный источник утверждает, что Илс хочет сохранить Митчелла, однако для выхода из сложившейся ситуации может потребоваться вмешательство саудовских владельцев "Ньюкасла".
08.09.2024 23:00
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