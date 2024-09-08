Пол Митчелл может покинуть "Ньюкасл" после двух месяцев работы

Пол Митчелл Спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл задумывается об уходе из клуба.

Митчелл только в начале июля был назначен спортивным директором "Ньюкасла", заняв должность, которая пустовала после ухода Дина Эшуорта в "Манчестер Юнайтед".

"Ньюкасл" весьма невыразительно провел летнюю трансферную кампанию, не сумев заполучить свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи, за которого Митчелл отказался переплачивать.

По информации The Sun, на фоне трансферов у Митчелла разгорелся конфликт с главным тренером "Ньюкасла" Эдди Хау, который так и не дождался ощутимого усиления для своей команды.

И в этом конфликта исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс занял сторону Хау, из-за чего Митчелл теперь чувствует себя несчастным. Пол готов покинуть "Сент-Джеймс Парк", если их отношения не улучшатся.

Осведомленный источник утверждает, что Илс хочет сохранить Митчелла, однако для выхода из сложившейся ситуации может потребоваться вмешательство саудовских владельцев "Ньюкасла".


Метки Митчелл, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2024 23:00

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