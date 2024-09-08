Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер возобновил тренировки со сборной Аргентины после перенесенной травмы.

В минувший четверг Макаллистер отметился роскошным голом в победном для сборной Аргентины матче против Чили в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года (3:0).



В концовке этого матча 25-летний полузащитник был вынужденно заменен, что главный тренер аргентинцев Лионель Скалони объяснил "болевыми ощущениями" и "переутомлением" подопечного.



Однако уже в воскресенье, сообщает Liverpool Echo, Макаллистер тренировался со своими партнерами по команде. Ожидается, что Алексис будет доступен на матч против Колумбии в ближайший вторник.



Добавим, Макаллистер полностью сыграл все три первых матча "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги.