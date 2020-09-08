Де Лигт выбрал "Юнайтед" не только из-за Тен Хага

Защитник Маттейс Де Лигт заявил, что выбрал "Манчестер Юнайтед" не только из-за персоны главного тренера Эрика Тен Хага.

Четыре недели назад "Юнайтед" приобрел Де Лигта у "Баварии" за 42.7 млн. фунтов. С тех пор Маттейс отметился двумя появлениями на замену, а также вышел в стартовом составе на проигранный "красными дьяволами" матч против "Ливерпуля" (0:3).



В "Юнайтед" Де Лигт воссоединился с Тен Хагом, под руководством которого он с большим успехом выступал за "Аякс". Однако 25-летнего голландца также привлек статус клуба с "Олд Траффорд".



"Тен Хаг — не единственная причина, почему я перешел в "Манчестер Юнайтед". Мы говорим о "Манчестер Юнайтед" — возможно, одном из крупнейших клубов мира".



"Здесь ты под большим давлением, потому что фанаты привыкли к определенным вещам в прошлом. Мы должны быть хороши, насколько это возможно", — сообщил Де Лигт Vandaag Inside.