Названа настоящая причина, почему Йоро предпочел "Юнайтед" "Реалу"
Названа настоящая причина, почему защитнику Лени Йоро отверг испанский "Реал" и перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
В середине июля "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" за 58.9 млн. фунтов, причем Лени до сих пор не дебютировал за "красных дьяволов", получив потребовавший операции перелом стопы в предсезонном матче против "Арсенала".
Йоро далеко не сразу согласился на переход в "Юнайтед". По слухам, изначально своим приоритетным направлением 18-летний француз рассматривал "Реал".
Однако, как утверждает Marca, в Мадриде Йоро были готовы платить только 2.5 млн. фунтов в год. "Юнайтед" предложил Лени в три с лишним раза больше — 8.1 млн. фунтов в год, что и предопределило выбор юниора.
08.09.2024 20:00
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нахер он нужен на такие деньги? терпилы пля.
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2 дебильных цирка: МЮ и Челси
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Разумный выбор
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Ну по меркам АПЛ не так уж и дохуя, но то, что Реал оценивал его труды в 3 раза дешевле - показатель. Да и 150 к в месяц сопляку-новичку перебор наверное.
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