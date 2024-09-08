Названа настоящая причина, почему Йоро предпочел "Юнайтед" "Реалу"

Лени Йоро Названа настоящая причина, почему защитнику Лени Йоро отверг испанский "Реал" и перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

В середине июля "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" за 58.9 млн. фунтов, причем Лени до сих пор не дебютировал за "красных дьяволов", получив потребовавший операции перелом стопы в предсезонном матче против "Арсенала".

Йоро далеко не сразу согласился на переход в "Юнайтед". По слухам, изначально своим приоритетным направлением 18-летний француз рассматривал "Реал".

Однако, как утверждает Marca, в Мадриде Йоро были готовы платить только 2.5 млн. фунтов в год. "Юнайтед" предложил Лени в три с лишним раза больше — 8.1 млн. фунтов в год, что и предопределило выбор юниора.


Метки Йоро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2024 20:00

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  1. insomniac 08.09.2024 20:45 # insomniac
    нахер он нужен на такие деньги? терпилы пля.

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  2. vyrentz 08.09.2024 20:09 # vyrentz
    2 дебильных цирка: МЮ и Челси

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  3. closer 08.09.2024 20:06 # closer
    Разумный выбор

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  4. sausage 08.09.2024 20:06 # sausage
    Ну по меркам АПЛ не так уж и дохуя, но то, что Реал оценивал его труды в 3 раза дешевле - показатель. Да и 150 к в месяц сопляку-новичку перебор наверное.

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