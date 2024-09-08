Названа настоящая причина, почему Йоро предпочел "Юнайтед" "Реалу"

Названа настоящая причина, почему защитнику Лени Йоро отверг испанский "Реал" и перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

В середине июля "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" за 58.9 млн. фунтов, причем Лени до сих пор не дебютировал за "красных дьяволов", получив потребовавший операции перелом стопы в предсезонном матче против "Арсенала".



Йоро далеко не сразу согласился на переход в "Юнайтед". По слухам, изначально своим приоритетным направлением 18-летний француз рассматривал "Реал".



Однако, как утверждает Marca, в Мадриде Йоро были готовы платить только 2.5 млн. фунтов в год. "Юнайтед" предложил Лени в три с лишним раза больше — 8.1 млн. фунтов в год, что и предопределило выбор юниора.