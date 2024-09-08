"Арсенал" не отпустит Жоржиньо

"Арсенал" готов блокировать любые предложения по своему полузащитнику Жоржиньо.

В воскресенье утром появилась информация, что в приглашении Жоржиньо заинтересован "Галатасарай" из Турции, где трансфеерное окно открыто до 13 сентября.



В новом сезоне Жоржиньо не сыграл минуты за "Арсенал, вдобавок контракт 32-летнего игрока сборной Италии истекает следующим летом.



Однако talkSPORT утверждает, что "Арсенал" не собирается отпускать Жоржиньо, которому по-прежнему отводится ключевая роль в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Жоржиньо может потребоваться Артете уже в следующий уикенд, когда "Арсенал" сыграет против соседей из "Тоттенхэма" без травмированного Микеля Мерино и дисквалифицированного Деклана Райса.