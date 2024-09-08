Гвардиола сможет потратить 100 млн. фунтов в январе

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сможет потратить 100 миллионов фунтов на укрепление состава своей команды в зимнее трансферное окно, если посчитает нужным.

После закрытия летнего окна Гвардиола признал, что пошел на риск, не обзаведясь заменой для нападающего Хулиана Альвареса, проданного в "Атлетико" за 82 млн. фунтов.

Вообще, минувшим летом Гвардиола укрепил состав "Сити" лишь Савиньо, Илкаем Гюндоганом, а также вернувшимся из аренды в "Шеффилд Юнайтед" Джеймсом Макати.

Если Гвардиола почувствует, что "горожанам" требуется дополнительное усиление, то у него будут средства для этого в январе, утверждает The Sun.

Гвардиола сможет потратить около 100 млн. фунтов, а среди игроков, которые находятся на радаре у "Сити", называются Флориан Вирц из "Байера" и Джамал Мусиала из "Баварии".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2024 18:00

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  1. w1 08.09.2024 19:33 # w1
    Купит пару судей

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  2. xxa 08.09.2024 19:28 # xxa
    Голубой тренер голубой комады за которую болеют только голубые

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  3. suddenly 08.09.2024 18:39 # suddenly
    На Вирца и Мусиалу сотки не хватит.

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