Калафьори возвращается в "Арсенал" с травмой

Защитник Риккардо Калафьори досрочно покинул расположение сборной Италии и возвращается в "Арсенал" с травмой.

22-летний Калафьори вышел в стартовом составе сборной Италии на товарищеский матч против французов в минувшую пятницу.



Итальянцы одержали победу 1:3, однако травма Калафьори омрачила этот успех. Риккардо повредил свою лодыжку в столкновении с Усманом Дембеле, отлетевшим в него после другого единоборства.



Изначально Калафьори попытался продолжить игру, но вскоре был заменен. А сегодня со стороны итальянцев поступило подтверждение, что Риккардо не примет участия в матче Лиги Наций против Израиля в понедельник.



Вместо этого Калафьори возвращается в "Арсенал" на лечение, и теперь участие Риккардо в дерби против "Тоттенхэма" 14 сентября находится под вопросом, сообщает Sky Sports.



Добавим, пока Калафьори отметился только двумя появлениями на замену за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" за 42 миллиона фунтов в конце июля.



