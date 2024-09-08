Райт уверен, что Салах останется в "Ливерпуле"
Легенда "Арсенала" Ян Райт ожидает, что нападающий Мохамед Салах останется в "Ливерпуле" и подпишет новый контракт.
После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Салах заявил, что пока не обсуждал продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона.
Однако Райт думает, что 32-летний египтянин захочет утвердиться легендой "Ливерпуля" и установить еще ряд рекордов, прежде чем покинет клуб с "Энфилда".
"У меня есть ощущение, что он, наверное, останется в "Ливерпуле", чтобы побить рекорды. Он играет за свое наследие здесь".
"Допустим, он останется на три года. Даже если он сбавит обороты в заключительный год, это все равно будет 10 лет невероятной службы "Ливерпулю".
"Я верю, что он, наверное, останется, если "Ливерпуль" это будет устраивать", — цитирует Райта Liverpool Echo.
08.09.2024 16:00
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