Райт уверен, что Салах останется в "Ливерпуле"

Легенда "Арсенала" Ян Райт ожидает, что нападающий Мохамед Салах останется в "Ливерпуле" и подпишет новый контракт.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Салах заявил, что пока не обсуждал продление своего контракта, истекающего в конце этого сезона.



Однако Райт думает, что 32-летний египтянин захочет утвердиться легендой "Ливерпуля" и установить еще ряд рекордов, прежде чем покинет клуб с "Энфилда".



"У меня есть ощущение, что он, наверное, останется в "Ливерпуле", чтобы побить рекорды. Он играет за свое наследие здесь".



"Допустим, он останется на три года. Даже если он сбавит обороты в заключительный год, это все равно будет 10 лет невероятной службы "Ливерпулю".



"Я верю, что он, наверное, останется, если "Ливерпуль" это будет устраивать", — цитирует Райта Liverpool Echo.