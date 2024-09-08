Текстор определил нового рулевого для "Эвертона"

Акционер "Кристал Пэлас" Джон Текстор определил для "Эвертона" нового главного тренера, которого он собирается пригласить на место Шона Дайча в случае покупки мерсисайдского клуба.

Текстор еще в середине августа получил эксклюзивное право на покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.



В данный момент американский бизнесмен изучает положение дел в "Эвертоне" и согласует условия сделки, а параллельно ищет покупателя на свои 45 процентов акций "Пэлас".



По информации The Sun, Текстор является большим поклонником Абеля Феррейры, который в прошлом сезоне привел "Палмейрас" к титулу в бразильской Серии А.



Текстор внимательно наблюдал за работой 45-летнего португальца, потому что также является владельцем "Ботафого" из бразильского первенства.



Нынешний наставник "Эвертона" Шон Дайч оказался под огромным давлением после того, как начал новый сезон Премьер-Лиги с трех поражений в трех матчах с общим счетом 2:10.