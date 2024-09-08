Тодд Бели был против увольнения Почеттино
Президент "Челси" Тодд Бели был против увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера.
Почеттино весьма позитивным образом завершил прошлый сезон, финишировав с "Челси" на шестом месте в Премьер-Лиге.
Но уже через два дня после окончания сезона Премьер-Лиги "Челси" уволил Почеттино, впоследствии пригласив на тренерский мостик Энцо Мареску из "Лестера".
На текущей неделе стало известно о разгорающемся конфликте между владельцами "Челси" в лице Бели и компании Clearlake Capital, контролируемой Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано. Оказывается, Почеттино был одной из тем, по которым у боссов клуба возникли разные мнения.
Как сообщает Daily Express, Бели выступал за то, чтобы оставить Почеттино, однако со своими 13 процентами Тодд не смог заблокировать решение Clearlake, которая является крупнейшим акционером клуба с долей в 61.5 процентов.
08.09.2024 14:00
Просмотров: 560
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Такую кринжуху несут) Боэли назначили президентом клуба, чтобы он руководил, а решение по тренеру принимают голосовалкой на совете акционеров?))) А где его кореша Висс и Уолтер? Чё не помогли своими голосами?) Он один герой такой за Почеттино был? Бля, такой дешёвый вброс. Ну пенсы сожрут.
(ответить)
Хорошо что уволили. Мягкий тренер. Какой-то системы за год не выстроил, игра была на индивидуалке. Концовка в сезоне пыль в глаза. Там и 50 от арса было. 5 побед в конце ок, но там отскок с форест, отскок с пормутом. Весь сезон игради в дыр дыр. Он норм, но это не тренер победитель. Расстались и куй с ним. За тухеля больше обидно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий