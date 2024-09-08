Тодд Бели был против увольнения Почеттино

Президент "Челси" Тодд Бели был против увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Почеттино весьма позитивным образом завершил прошлый сезон, финишировав с "Челси" на шестом месте в Премьер-Лиге.



Но уже через два дня после окончания сезона Премьер-Лиги "Челси" уволил Почеттино, впоследствии пригласив на тренерский мостик Энцо Мареску из "Лестера".



На текущей неделе стало известно о разгорающемся конфликте между владельцами "Челси" в лице Бели и компании Clearlake Capital, контролируемой Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано. Оказывается, Почеттино был одной из тем, по которым у боссов клуба возникли разные мнения.



Как сообщает Daily Express, Бели выступал за то, чтобы оставить Почеттино, однако со своими 13 процентами Тодд не смог заблокировать решение Clearlake, которая является крупнейшим акционером клуба с долей в 61.5 процентов.