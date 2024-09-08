Смит считает, что карьера Тоуни в сборной Англии окончена

Бывший игрок "Арсенала" Алан Смит считает, что переход в саудовский "Аль-Ахли" поставил крест на карьере нападающего Айвена Тоуни в сборной Англии.

В заключительный день летнего трансферного окна "Аль-Ахли" приобрел Тоуни у "Брентфорда" за 40 миллионов фунтов, заключив с Айвеном четырехлетний контракт с зарплатой свыше 400,000 фунтов в неделю.



Смит испытывает грусть от того, что Тоуни, находясь в расцвете сил, уехал в Саудовскую Аравию. Алан не думает, что 28-летний нападающий сможет продолжать вызываться в сборную Англии.



"Думается мне, с отъездом в Саудовскую Аравию карьера Айвена Тоуни в сборной Англии окончена. Это сложно. Разумеется, финансово этот переход имеет огромную привлекательность. С этой точки зрения это великолепный переход для него".



"Думаю, отправляясь на частном самолете в Саудовскую Аравию, часть его будет грустить из-за того, как все сложилось для него этим летом. Находясь на своем пике, он приговорил свою карьеру. Это не так, что ему 22 года, и он может думать: "Я поиграю пару лет в Саудовской Аравии и затем вернусь". Это немного грустно".



"При такого рода сценариях никогда не говори никогда. Еси он забьет 40 голов в этом сезоне, будет в хорошей форме, то, возможно, все равно будет в мыслях тренера", — цитирует Смита Daily Mirror.