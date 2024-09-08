Келлехер "глубоко расстроен" тем, что не ушел из "Ливерпуля"

Голкипер Кувин Келлехер остался "глубоко расстроен" тем, что не смог покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

Все еще будучи дублером Алиссона, 25-летний Келлехер сыграл 26 матчей за "Ливерпуль" в прошлом сезоне во всех соревнованиях, включая 10 в Премьер-Лиге.



Келлехер открыто говорил о том, что теперь хочет играть регулярно — в "Ливерпуле" или где-либо еще. Однако установленная "красными" цена в 25 миллионов фунтов не позволила Кувину покинуть "Энфилд" летом.



Как сообщает журналист Грэм Бэйли, среди претендентов на Келлехера были "Саутгемптон", "Вулверхэмптон" и "Борнмут", но поступившие насчет Кувина предложения были значительно меньше ожиданий "Ливерпуля".



Поэтому Келлехер остался "глубоко расстроен" тем, что не смог покинуть "Ливерпуль", однако Кувин остается профессионалом и не будет создавать проблем в раздевалке.



Добавим, накануне Келлехер полностью провел проигранный сборной Ирландии матч Лиги Наций против Англии (0:2).