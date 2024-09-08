Рэднапп: "Тренер сборной Англии обязан петь гимн"

Харри Рэднапп Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что наставник сборной Англии Ли Карсли обязан петь национальный гимн.

Как Карсли и обещал, он не стал петь гимн во время своего дебюта у руля английской сборной в матче Лиги Наций против Ирландии накануне.

Рэднапп готов сделать для матча в Дублине исключение, но далее ожидает, что Карсли выучит слова песни "Боже, храни Короля".

"Я — патриот и горжусь тем, что являюсь англичанином, поэтому я думаю, что петь национальный гимн — это важно. Мне всегда нравится видеть, когда игроки и тренеры страстно его исполняют, о каком бы виде спорта ни шла речь".

"Не имеет значения откуда ты, но если ты возглавляешь английскую сборную, ты должен петь гимн. В 99 процентах случаев, по крайней мере".

"Я понимаю, что в данном случае у Ли могли возникнуть проблемы, и он мог почувствовать себя меж двух огней".

"Дело не только в том, что он бывший игрок сборной Ирландии. Возможно, он испытывал больше эмоций, чем обычно, после беспорядков на этом матче в прошлом".

"На сей раз это можно понять, но в случае с "обычным" матчем — скажем против Испании, Франции или кого-либо еще — ты обязан петь гимн".

"Будучи главным тренером сборной Англии, ты обязан исполнять гимн, откуда бы ты ни был", — сообщил Рэднапп The Sun.


Метки Карсли, Рэднапп, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 08.09.2024 12:01 # quavo
    да кому нахуй нужен этот гимн. своих уродовзаставляйте петь гимны, а иностранных тренеров как это касается? завтра пеп придет в сборную, эти шавки англицкие и пасти не откроют. а так сброд свой пусть англичани и тринеруют. биг сем вон, он и гимн споет и нах реднаппа пошлет если надо будет

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  2. liverbro 08.09.2024 11:33 # liverbro
    Успокойся старый! Нихрена он не должен! Патриот-ок. Только не надо навязывать свои убеждения другим

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  3. ray-black 08.09.2024 11:24 # ray-black
    Херню городит. Схера ли иностранец обязан петь гимн чужой страны? Может тогда не надо назначать тренерами национальной сборной граждан других государств?

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