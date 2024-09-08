Батт призвал "Юнайтед" поддержать Тен Хага

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт призвал "красных дьяволов" сохранять веру в своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Тен Хаг оказался под серьезным давлением после двух поражений в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, включая разгром 0:3 от "Ливерпуля" на "Олд Траффорд".



Однако Батт надеется, что новичок Мануэль Угарте и выздоравливающие игроки помогут Тен Хагу наладить игру и результаты.



"Думаю, международный перерыв случился в хорошее время для тренера и для команды. Он может сосредоточиться на некоторых вещах на тренировочном поле".



"Надеюсь, он поставит на ноги травмированных игроков и попытается снова. Впереди матчи, которые можно и нужно выигрывать, но в "Манчестер Юнайтед" ты всегда будешь под давлением. Эрик Тен Хаг знает это".



"Как мне кажется, если говорить о хребте команды, то соперники могут легко проходить через наш центр. Они купили нового парня (Мануэля Угарте), и я надеюсь, он сможет восполнить эту пустоту. Но они обладают хорошими игроками, и я надеюсь, тренер сможет наладить игру так, как он хочет, и они будут добиваться результатов".



"Никто не говорит, что они выиграют лигу в этом году. Если кто-нибудь и говорит это, то только шутники. Им нужно время, и им нужно доверять своему тренеру. Если бы они не собирались делать этого, то избавились бы от него летом", — цитирует Батта Daily Mail.