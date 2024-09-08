Галатасарай" проявил интерес к Жоржиньо

Турецкий "Галатасарай" проявил интерес к полузащитнику "Арсенала" Жоржиньо.

Трансферное окно в Турции закрывается в следующую пятницу, и "Галатасарай" надеется пригласить новичка в центр поля до дедлайна.



Ранее "Галатасарай" интересовался Каземиро из "Манчестер Юнайтед" и свободным агентом Адриеном Рабьо, однако оба отказались переезжать в Стамбул.



По информации The Sun, теперь "Галатасарай" переключился на 32-летнего Жоржиньо, который еще не сыграл ни минуты за "Арсенал" в новом сезоне.



Контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, однако после травмы Микеля Мерино "канониров" будет сложно убедить отпустить экс-игрока "Челси" и "Наполи".



Кроме того, в следующее воскресенье "Арсеналу" играть дерби против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Этот матч пропустит не только травмированный Мерино, но и дисквалифицированный Деклан Райс.