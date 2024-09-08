Райс объяснил, почему не принял капитанскую повязку сборной Англии

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс объяснил, почему отказался принять капитанскую повязку сборной Англии в матче Лиги Наций против Ирландии.

Именно 25-летний Райс открыл счет в победном для англичан матче против Ирландии в Дублине накануне (0:2).



На исходе второго тайма Райсу, который ранее в своей карьере успел сыграть три товарищеских матча за ирландскую сборную, предоставилась возможность принять капитанскую повязку англичан из рук покидавшего поле Харри Кейна, однако Деклан отказался.



По словам Райса, он поступил так потому, что выходивший на замену защитник Джон Стоунс заслуживал повязки больше.



"Кейн пытался отдать мне повязку, но Стоунзи взрослее и опытнее, чем я. Я просто сказал Харри: "Наверное, Джон заслуживает ее больше, чем я". Я сказал отдать ее Джону".



"Вот и все. Не нужно делать из этого историю. Джон — один из более взрослых игроков. Обычно он является капитаном, когда Харри не играет, так что это было правильное решение", — цитирует Райса Daily Mirror.