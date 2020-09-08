Отказ от исполнения гимна не повлияет на шансы Карсли возглавить сборную Англии
Решение Ли Карсли не петь гимн не повлияет на шансы бывшего полузащитника сборной Ирландии Ли Карсли получить работу главного тренера сборной Англии на постоянной основе.
В преддверии своего дебюта в качестве временного наставника английской сборной Карсли заявил, что никогда не пел гимн и не будет петь его на сей раз.
В Англии сразу же появились разговоры, что Карсли не может тренировать национальную команду, если отказывается исполнять "Боже, храни Короля", однако Daily Mail может подтвердить, что боссы FA не видят в этом проблемы.
Сам Карсли, в своем дебюте одержавший победу 0:2 над Ирландией в Лиге Наций, также уверяет, что этот фактор не повлияет на его работу.
"Это определенно не повлияло на мою подготовку, и я всецело уважаю мнения людей. Я никогда не делал этого (пел гимн) прежде, но я всецело уважаю оба национальных гимна".
"Я поиграл в командах, где игроки пели гимн, стоя рядом со мной, а также в командах, где игроки или тренеры не делали этого".
"Я не думаю, что это делает меня или кого-либо, кто не поет гимн, менее преданным своему делу", — сообщил Карсли.
08.09.2024 07:00
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