"Сити" видит в Мусиале преемника для Де Брюйне
"Манчестер Сити" рассматривает Джамала Мусиалу из "Баварии" на роль преемника для своего полузащитника Кевина Де Брюйне.
Как известно, контракт Де Брюйне с "Сити" истекает следующим летом. Тогда же Кевину исполнится 34 года. Учитывая это, "горожане" естественным образом задумываются о замене для своего ведущего игрока.
По информации Goal, преемником Де Брюйне в "Сити" может стать Мусиала, у которого останется только 12 месяцев по действующему контракту после окончания этого сезона.
Мусиала родился в Германии, но вырос Англии, успев позаниматься футболом в академиях "Саутгемптона" и "Челси" до своего прихода в "Баварию" в 2019 году.
К настоящему моменту 21-летний Мусиала утвердился ключевым игроком "Баварии", забив 44 гола и отдав 31 результативную передачу в 166 матчах, однако контрактная ситуация может подтолкнуть клуб из Мюнхена к продаже своей звезды.
"Я очень счастлив в "Баварии" и полностью сосредоточен на наших целях. Поиграть за рубежом по примеру Беллингема? Я не думаю о том, где буду через пять лет. В мире футбола все может быстро измениться", — завуалированно высказался насчет своего будущего Мусиала.
08.09.2024 06:00
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Здравствуйте, ребята
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Латиноамериканец, который учился в университете в Краснодаре, переспал с бесчисленным количеством россиянок, и снимал свои встречи на видео и выкладывал в Instagram. В своем Инстаграм он показывает, как вертел россиянками как хотел, и какие они легкодоступные.
орууу
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Че там по кондонси?
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лохлы сосут.
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