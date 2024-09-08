"Сити" видит в Мусиале преемника для Де Брюйне

"Манчестер Сити" рассматривает Джамала Мусиалу из "Баварии" на роль преемника для своего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Как известно, контракт Де Брюйне с "Сити" истекает следующим летом. Тогда же Кевину исполнится 34 года. Учитывая это, "горожане" естественным образом задумываются о замене для своего ведущего игрока.



По информации Goal, преемником Де Брюйне в "Сити" может стать Мусиала, у которого останется только 12 месяцев по действующему контракту после окончания этого сезона.



Мусиала родился в Германии, но вырос Англии, успев позаниматься футболом в академиях "Саутгемптона" и "Челси" до своего прихода в "Баварию" в 2019 году.



К настоящему моменту 21-летний Мусиала утвердился ключевым игроком "Баварии", забив 44 гола и отдав 31 результативную передачу в 166 матчах, однако контрактная ситуация может подтолкнуть клуб из Мюнхена к продаже своей звезды.



"Я очень счастлив в "Баварии" и полностью сосредоточен на наших целях. Поиграть за рубежом по примеру Беллингема? Я не думаю о том, где буду через пять лет. В мире футбола все может быстро измениться", — завуалированно высказался насчет своего будущего Мусиала.