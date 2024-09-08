Агент рассказал, где "Челси" видит Эстевао

Агент вингера Эстевао Виллиана рассказал, где "Челси" видит его клиента.

Минувшим летом "Челси" приобрел 17-летнего Эстевао у "Палмейраса" за 51 миллион фунтов, включая бонусы.



На этот сезон Эстевао остался в "Палмейрасе" и на "Стэмфорд Бридж" прибудет только следующим летом, но агент Андре Кари уже знает, что "Челси" планирует использовать бразильское дарование в качестве плеймейкера.



"Он может адаптироваться к любому стилю игры. "Челси" как клуб видит Эстевао играющим 10-го номера. Он может развиться еще больше, играя в центре", — цитирует Кари TEAMtalk.