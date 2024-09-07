Карсли хочет, чтобы Райс и Грилиш забивали больше

Тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что голы могут помочь Деклану Райсу и Джеку Грилишу достичь более высокого уровня.

Именно Райс и Грилиш забили по голу и обеспечили английской сборной победу 0:2 над Ирландией в матче Лиги Наций в субботу.



Примечательно, что в свое время Райс сыграл три товарищеских матча за ирландцев, а Грилиш представлял их на юношеском уровне, поэтому Карсли рад за своих подопечных, но от обоих хочет большего.



"Думаю, самым приятным было то, каким образом они забили свои голы. Это были действительно безупречные удары, Джека и Дека".



"Это нечто, что они все еще могут делать гораздо лучше в своей игре. Думаю, если они добавят голы своей игре, это выведет их на другой уровень".



"Думаю, они оба сыграли хорошо сегодня вечером. Думаю, они сыграли выдающимся образом", — цитирует Карсли talkSPORT.