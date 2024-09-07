"Ньюкасл" готов вернуться за Элангой в январе

"Ньюкасл" собирается возобновить свой интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге в зимнее трансферное окно.

"Ньюкасл" обозначил свой интерес к Эланге в заключительный день летнего окна, когда понял, что не сможет заполучить свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.



"Ньюкасл" был готов заплатить до 50 миллионов фунтов за Элангу, который лишь год назад был куплен "Форест" у "Манчестер Юнайтед" за 15 млн. фунтов, однако "лесники" отклонили предложение "сорок".



Тем не менее, как утверждает Football Insider, Эланга остается на радаре у "Ньюкасла", который собирается вернуться за 22-летним шведом в январе.



Своей игрой за "Форест" в последние 12 месяцев Эланга привлек внимание многих клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги, поэтому у "Ньюкасла" еще могут появиться конкуренты.



Добавим, Эланга является продуктом академии "Юнайтед" и в Англии имеет статус доморощенного игрока.