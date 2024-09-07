Райс и Грилиш принесли Англии победу над Ирландией

Сборная Англии стартовала в Лиге Наций с выездной победы 0:2 над Ирландией благодаря голами Деклана Райса и Джека Грилиша.

Как и ожидалось, временный тренер "трех львов" Ли Карсли выпустил с первых минут Харри Магуайра и Джека Грилиша, которые не ездили на Евро-2024. Среди тех, кто также получил свой шанс, оказались Леви Колуилл и Энтони Гордон.



В самом начале матча команды обменялись неточными ударами головой, сразу показав, что никто не собирается отсиживаться в обороне.



На 11-й минуте Трент Александер-Арнольд роскошной передачей через полполя вывел Гордона один на один. Энтони не смог пробить голкипера ирландцев Кувина Келлехера, но сам же подхватил мяч и продолжил атаку своей команде, отпасовав в центр штрафной. Удар Харри Кейна был заблокирован, однако по освободившемуся снаряду тот же приложился Деклан Райс — 0:1.



На 26-й минуте англичане сделали разницу в счете комфортной. Райс сыграл в стенку с Букайо Сака, после чего прострелил с правого края штрафной в центр, а там Грилиш закатил мяч в угол ворот — 0:2.



В остатке тайма Англия контролировала игру, почти ничего не позволив своему сопернику. Второй тайм ирландцы начали тоже робко, но постепенно осмелели и провели несколько неплохих атак. Правда, точности их ударам не хватало.



Активность хозяева продолжалась недолго, и ближе к концу матча игра затухла, что позволило Карсли устроить дебюты для Моргана Гиббс-Уайта и Эйнджела Гомеса.



Английская сборная произвела позитивное впечатление в своем первом матче при Ли Карсли, особенно в первом тайме. После перерыва финалист последнего Чемпионата Европы уже не напрягался, решив поберечь силы на игру против Финляндии через три дня.



Сборная Ирландии — сборная Англии — 0:2 (0:2)



Голы: Райс 11, Грилиш 26.



Ирландия: Келлехер, Коулмен (О'Брайен 57), Коллинс, О'Ши, Брейди (Фергюсон 82), Дохерти (Найт 58), Моламби, Смоллбоун (Брауни 75), Смодич, Огбене, Ида (Макатир 75).



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Магуайр (Стоунс 85), Гехи, Колуилл, Майну (Гомес 77), Райс, Гордон (Эзе 77), Грилиш (Гиббс-Уайт 76), Сака, Кейн (Боуэн 84).



Предупреждения: Смодич, Брейди, Моламби — Майну, Колуилл.