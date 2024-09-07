Райс и Грилиш принесли Англии победу над Ирландией
Сборная Англии стартовала в Лиге Наций с выездной победы 0:2 над Ирландией благодаря голами Деклана Райса и Джека Грилиша.
Как и ожидалось, временный тренер "трех львов" Ли Карсли выпустил с первых минут Харри Магуайра и Джека Грилиша, которые не ездили на Евро-2024. Среди тех, кто также получил свой шанс, оказались Леви Колуилл и Энтони Гордон.
В самом начале матча команды обменялись неточными ударами головой, сразу показав, что никто не собирается отсиживаться в обороне.
На 11-й минуте Трент Александер-Арнольд роскошной передачей через полполя вывел Гордона один на один. Энтони не смог пробить голкипера ирландцев Кувина Келлехера, но сам же подхватил мяч и продолжил атаку своей команде, отпасовав в центр штрафной. Удар Харри Кейна был заблокирован, однако по освободившемуся снаряду тот же приложился Деклан Райс — 0:1.
На 26-й минуте англичане сделали разницу в счете комфортной. Райс сыграл в стенку с Букайо Сака, после чего прострелил с правого края штрафной в центр, а там Грилиш закатил мяч в угол ворот — 0:2.
В остатке тайма Англия контролировала игру, почти ничего не позволив своему сопернику. Второй тайм ирландцы начали тоже робко, но постепенно осмелели и провели несколько неплохих атак. Правда, точности их ударам не хватало.
Активность хозяева продолжалась недолго, и ближе к концу матча игра затухла, что позволило Карсли устроить дебюты для Моргана Гиббс-Уайта и Эйнджела Гомеса.
Английская сборная произвела позитивное впечатление в своем первом матче при Ли Карсли, особенно в первом тайме. После перерыва финалист последнего Чемпионата Европы уже не напрягался, решив поберечь силы на игру против Финляндии через три дня.
Сборная Ирландии — сборная Англии — 0:2 (0:2)
Голы: Райс 11, Грилиш 26.
Ирландия: Келлехер, Коулмен (О'Брайен 57), Коллинс, О'Ши, Брейди (Фергюсон 82), Дохерти (Найт 58), Моламби, Смоллбоун (Брауни 75), Смодич, Огбене, Ида (Макатир 75).
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Магуайр (Стоунс 85), Гехи, Колуилл, Майну (Гомес 77), Райс, Гордон (Эзе 77), Грилиш (Гиббс-Уайт 76), Сака, Кейн (Боуэн 84).
Предупреждения: Смодич, Брейди, Моламби — Майну, Колуилл.
07.09.2024 21:00
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Последние комментарии:
Сосать+лежать, хейтерочки
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Просто храни Linkin Park
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Ирландские англичане оказались сильнее ирландцев
..и вот зачем в выигранном матче держать Сака всю игру на поле? У них вингеров что-ли нет больше?
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Хахахахахаххахха
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sousage обгоняет артурку((
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Тер Штегнен дождался)
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Две ирландские сучки
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а следующая про отправку солдат с Алтая)) губер баZарит вухахахахахаха
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оба играли за Ирландию
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репортаж по первому с уралвагонзавода орууууу)) тупая пидоросня
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Крутанул ещё пару десятков голосов за Лунтика. Теперь он точно унитаз.
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04.09.2024 22:51 #
imf-tau
Карлица не спит, карлица крутит голоса, эхехехехе.
Источник: http://fapl.ru/posts/109809/?c=1
04.09.2024 23:17 #
bembo
Тебе не пох на эту пое6ень!?
Источник: http://fapl.ru/posts/109809/?c=1
07.09.2024 20:53 #
bembo
ты че ахуела так кучеряво базарить, бабка ебаная? ты че решила, что если накрутишь в голосовалке то резко на тебя ссать перестанут? Запомни, старенькая моя, ты сосала сосешь и будешь сосать.
Источник: http://fapl.ru/posts/109856/?c=1
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Забили два игрока которым за сотню)
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"Ваш аккаунт временное заблокирован за неподобающее поведение на сайте."
Эта чурка даже здесь пишет с ошибками.
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