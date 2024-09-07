Райс и Грилиш принесли Англии победу над Ирландией

Деклан Райс и Джек Грилиш Сборная Англии стартовала в Лиге Наций с выездной победы 0:2 над Ирландией благодаря голами Деклана Райса и Джека Грилиша.

Как и ожидалось, временный тренер "трех львов" Ли Карсли выпустил с первых минут Харри Магуайра и Джека Грилиша, которые не ездили на Евро-2024. Среди тех, кто также получил свой шанс, оказались Леви Колуилл и Энтони Гордон.

В самом начале матча команды обменялись неточными ударами головой, сразу показав, что никто не собирается отсиживаться в обороне.

На 11-й минуте Трент Александер-Арнольд роскошной передачей через полполя вывел Гордона один на один. Энтони не смог пробить голкипера ирландцев Кувина Келлехера, но сам же подхватил мяч и продолжил атаку своей команде, отпасовав в центр штрафной. Удар Харри Кейна был заблокирован, однако по освободившемуся снаряду тот же приложился Деклан Райс — 0:1.

На 26-й минуте англичане сделали разницу в счете комфортной. Райс сыграл в стенку с Букайо Сака, после чего прострелил с правого края штрафной в центр, а там Грилиш закатил мяч в угол ворот — 0:2.

В остатке тайма Англия контролировала игру, почти ничего не позволив своему сопернику. Второй тайм ирландцы начали тоже робко, но постепенно осмелели и провели несколько неплохих атак. Правда, точности их ударам не хватало.

Активность хозяева продолжалась недолго, и ближе к концу матча игра затухла, что позволило Карсли устроить дебюты для Моргана Гиббс-Уайта и Эйнджела Гомеса.

Английская сборная произвела позитивное впечатление в своем первом матче при Ли Карсли, особенно в первом тайме. После перерыва финалист последнего Чемпионата Европы уже не напрягался, решив поберечь силы на игру против Финляндии через три дня.

Сборная Ирландии — сборная Англии — 0:2 (0:2)

Голы: Райс 11, Грилиш 26.

Ирландия: Келлехер, Коулмен (О'Брайен 57), Коллинс, О'Ши, Брейди (Фергюсон 82), Дохерти (Найт 58), Моламби, Смоллбоун (Брауни 75), Смодич, Огбене, Ида (Макатир 75).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Магуайр (Стоунс 85), Гехи, Колуилл, Майну (Гомес 77), Райс, Гордон (Эзе 77), Грилиш (Гиббс-Уайт 76), Сака, Кейн (Боуэн 84).

Предупреждения: Смодич, Брейди, Моламби — Майну, Колуилл.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Ирландии

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. zirkzee 07.09.2024 22:02 # zirkzee
    Сосать+лежать, хейтерочки

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  2. xah 07.09.2024 21:56 # xah
    Просто храни Linkin Park

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  3. aliluya-nn 07.09.2024 21:54 # aliluya-nn
    Ирландские англичане оказались сильнее ирландцев
    ..и вот зачем в выигранном матче держать Сака всю игру на поле? У них вингеров что-ли нет больше?

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  4. takernotagiver 07.09.2024 21:53 # takernotagiver
    Хахахахахаххахха
    _______________
    Болельщик сборной Англии вышел на поле, притворившись игроком
    В Дублине болельщик сборной Англии вышел на поле, притворившись игроком.

    (ответить)

  5. suckernotagiver 07.09.2024 21:50 # suckernotagiver
    sousage обгоняет артурку((

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  6. go12 07.09.2024 21:47 # go12
    Можно ли добывать энергию из морских волн?

    Океаны, покрывающие свыше 70 % площади нашей планеты, представляют собой недооцененный источник возобновляемой энергии. С глобальным потреблением, превышающим 180 тыс. тераватт-часов ежегодно, волны могут стать важным ресурсом. По оценкам, их потенциал составляет 8 млн тераватт-часов ежегодно, и это 100-кратно больше общей выработки гидроэлектростанций.

    Однако применение океанической энергии сталкивается с рядом проблем. Эксперты оценивают эффективность извлечения энергии из волн всего в 10–15 %. Волны имеют нелинейный характер, что затрудняет преобразование их колебательной энергии в электричество. Кроме того, внедрение технологий может негативно сказаться на морских экосистемах, вызывая шумовое загрязнение и другие последствия.

    Несмотря на эти вызовы, исследования продолжаются. Ожидается, что по мере разработки новых технологий мы сможем более эффективно использовать этот обширный ресурс. Важно учитывать как энергетический потенциал, так и экологические аспекты, чтобы обеспечить устойчивое развитие в области возобновляемых источников энергии.

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  7. sausage 07.09.2024 21:47 # sausage
    Тер Штегнен дождался)

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  8. quavo 07.09.2024 21:36 # quavo
    Две ирландские сучки

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  9. narcot 07.09.2024 21:34 # narcot
    а следующая про отправку солдат с Алтая)) губер баZарит вухахахахахаха

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  10. eakz 07.09.2024 21:32 # eakz
    оба играли за Ирландию

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  11. narcot 07.09.2024 21:32 # narcot
    репортаж по первому с уралвагонзавода орууууу)) тупая пидоросня

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  12. sausage 07.09.2024 21:12 # sausage
    Крутанул ещё пару десятков голосов за Лунтика. Теперь он точно унитаз.

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  13. takernotagiver 07.09.2024 21:07 # takernotagiver
    Боули поржал и сказал "Слабаки")
    ________________

    «Тоттенхэм» хотел подписать защитника сборной Дании, но испугался ценника игрока

    Крайний защитник «Лечче» и сборной Дании Патрик Доргу был в шорт-листе лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, за 19-летнего футболиста «Лечче» запросил у «шпор» 30-35 миллионов евро, после чего в Лондоне отложили вопрос с покупкой данного защитника. Отмечается, что в услугах Доргу также был заинтересован «Челси», который хотел оформить трансфер игрока в «Страсбург». В текущем сезоне Доргу принял участие в четырех играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 млн евро.

    (ответить)

  14. reddebil 07.09.2024 21:05 # reddebil
    04.09.2024 22:51 #
    imf-tau

    Карлица не спит, карлица крутит голоса, эхехехехе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109809/?c=1

    04.09.2024 23:17 #
    bembo

    Тебе не пох на эту пое6ень!?

    Источник: http://fapl.ru/posts/109809/?c=1

    07.09.2024 20:53 #
    bembo

    ты че ахуела так кучеряво базарить, бабка ебаная? ты че решила, что если накрутишь в голосовалке то резко на тебя ссать перестанут? Запомни, старенькая моя, ты сосала сосешь и будешь сосать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109856/?c=1

    (ответить)

  15. takernotagiver 07.09.2024 21:01 # takernotagiver
    Забили два игрока которым за сотню)

    (ответить)

  16. mak666 07.09.2024 21:00 # mak666
    "Ваш аккаунт временное заблокирован за неподобающее поведение на сайте."

    Эта чурка даже здесь пишет с ошибками.

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