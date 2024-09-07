Де Брюйне обеспокоен плотностью расписания

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его команде будет "проблематично" справиться с нагрузкой в следующем сезоне.

Только на днях партнер Де Брюйне по "Сити" в лице Бернарду Силвы жаловался не чрезмерную плотность футбольного календаря и недостаточный отдых для игроков.

По мнению Де Брюйне, чей контракт истекает следующим летом, особенно тяжело "Сити" будет в сезоне 2025/26 из-за коротких летних каникул.

"Мы знаем, что между финалом клубного Чемпионата Мира и первым матчем Премьер-Лиги будет только три недели. Поэтому у нас будет три недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередным 80 матчам".

"Возможно, в этом сезоне все будет нормально, но в следующем году это может быть проблематично. Ассоциация профессиональных футболистов в Англии и другие объединения игроков пытались найти решения".

"Проблема в том, что УЕФА и ФИФА продолжают добавлять матчи, и мы имеем право выражать свою озабоченность. Но никаких решений найдено не было. Такое впечатление, что деньги говорят громче, чем голос игроков", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 210

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kapitoxa 07.09.2024 20:02 # kapitoxa
    ему ли, одному из главных любителей денег, это не знать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: