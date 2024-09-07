Де Брюйне обеспокоен плотностью расписания

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его команде будет "проблематично" справиться с нагрузкой в следующем сезоне.

Только на днях партнер Де Брюйне по "Сити" в лице Бернарду Силвы жаловался не чрезмерную плотность футбольного календаря и недостаточный отдых для игроков.



По мнению Де Брюйне, чей контракт истекает следующим летом, особенно тяжело "Сити" будет в сезоне 2025/26 из-за коротких летних каникул.



"Мы знаем, что между финалом клубного Чемпионата Мира и первым матчем Премьер-Лиги будет только три недели. Поэтому у нас будет три недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередным 80 матчам".



"Возможно, в этом сезоне все будет нормально, но в следующем году это может быть проблематично. Ассоциация профессиональных футболистов в Англии и другие объединения игроков пытались найти решения".



"Проблема в том, что УЕФА и ФИФА продолжают добавлять матчи, и мы имеем право выражать свою озабоченность. Но никаких решений найдено не было. Такое впечатление, что деньги говорят громче, чем голос игроков", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.