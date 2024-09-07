Если Гвардиола уйдет, его преемник в "Сити" получит 300 млн. фунтов на трансферы

В случае расставания с Хосепом Гвардиолой "Манчестер Сити" выделит своему новому главному тренеру свыше 300 миллионов фунтов на трансферы следующим летом.

Как известно, действующий контракт Гвардиолы по-прежнему истекает в конце сезона, и Хосеп пока не начинал переговоры с клубом о новой сделке.



На "Этихад" существуют опасения, что этот сезон станет последним для Гвардиолы в клубе, однако "горожане" находятся в устойчивом положении, чтобы продолжать инвестировать в лучших игроков.



"Сити" добился беспрецедентных успехов за восемь лет работы Гвардиолы, нарастив не только свои призовые, но и доходы от коммерческой деятельности. Два предыдущих сезона "горожане" и вовсе демонстрировали прибыль.



"Сити" удается хорошо зарабатывать и на торговле игроками. Например, минувшим летом "горожане" продали футболистов на 170 млн. фунтов, потратив около 30 млн. фунтов.



Как подсчитало издание Daily Mirror, следующим летом "Сити" сможет потратить свыше 300 млн. фунтов без риска нарушить правила финансового фейр-плей. Это позволило бы "горожанам" осуществить перестройку команды — с Гвардиолой или без.