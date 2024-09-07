Бели готов собрать 2.5 млрд. фунтов на выкуп доли Clearlake в "Челси"

Президент "Челси" Тодд Бели готов собрать более 2.5 млрд. фунтов, чтобы выкупить 61.5 акций клуба у частной инвестиционной компании Clearlake Capital.

Накануне появилась информация, что Clearlake, принадлежащая Бехдаду Эгбали и Хосе Фелисиано, не собирается продавать свои акции, несмотря на ухудшение отношений с Бели.



Развивая эту тему, The Telegraph утверждает, что Clearlake и Бели готовы выкупить доли друг друга, и у Тодда есть для этого финансовые ресурсы.



В данный момент Бели вместе с Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером владеет оставшимися 38.5 процентами акций "Челси", однако Тодд готов быстро собрать свыше 2.5 млн. фунтов, позволив Clearlake выйти из проекта с прибылью.



Близкий к Бели источник уверяет, что Тодд точно не собирается продавать свою долю.



Вместе с тем Бели и Clearlake обладают правами, чтобы блокировать продажу акций "Челси" инвесторам со стороны, а существующие разногласия нынешних владельцев могут перерасти в большую проблему для "Челси".