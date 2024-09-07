Бели готов собрать 2.5 млрд. фунтов на выкуп доли Clearlake в "Челси"

Тодд Бели и Бехдад Эгбали Президент "Челси" Тодд Бели готов собрать более 2.5 млрд. фунтов, чтобы выкупить 61.5 акций клуба у частной инвестиционной компании Clearlake Capital.

Накануне появилась информация, что Clearlake, принадлежащая Бехдаду Эгбали и Хосе Фелисиано, не собирается продавать свои акции, несмотря на ухудшение отношений с Бели.

Развивая эту тему, The Telegraph утверждает, что Clearlake и Бели готовы выкупить доли друг друга, и у Тодда есть для этого финансовые ресурсы.

В данный момент Бели вместе с Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером владеет оставшимися 38.5 процентами акций "Челси", однако Тодд готов быстро собрать свыше 2.5 млн. фунтов, позволив Clearlake выйти из проекта с прибылью.

Близкий к Бели источник уверяет, что Тодд точно не собирается продавать свою долю.

Вместе с тем Бели и Clearlake обладают правами, чтобы блокировать продажу акций "Челси" инвесторам со стороны, а существующие разногласия нынешних владельцев могут перерасти в большую проблему для "Челси".


Метки Clearlake Capital, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2024 18:00

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  1. narcot 07.09.2024 18:54 # narcot
    и почти лишь зеродауны в комментах)

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  2. tihinya-moiyobir 07.09.2024 18:52 # tihinya-moiyobir
    ПХАХАХАХАХАХАХА

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  3. danyar 07.09.2024 18:52 # danyar
    Давайте грызите друг друга

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  4. kirkorov-coyg 07.09.2024 18:52 # kirkorov-coyg
    Расформируйте уже помойку, чтоб не мучались

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  5. farot 07.09.2024 18:50 # farot
    Клуб настолько велик и ебейший со спортивной точки зрения, что из-за права им владеть разгораются целые войны. В это время зеропук никому не нужен. Даже арабы предпочитают какой-то Ньюкасл купить. Не просто так 3 из 4 первых комментов - это самоподрывы сосисочных

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  6. liverpo0ol 07.09.2024 18:47 # liverpo0ol
    Одна шаболда по имени Абрамщица уже отмывала деньги в чорли.

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  7. hachidlo 07.09.2024 18:45 # hachidlo
    Бейли просто гигачад нахуй.

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  8. superperez101 07.09.2024 18:31 # superperez101
    похоже всё то, что сейчас происходит в челси, всего лишь начало перед бурей. абсолютно нефутбольные люди даже не пытаются стать футбольными. только бизнес и махинации.

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  9. sausage 07.09.2024 18:10 # sausage
    Потекла помойка. Ну Бейли конечно не хочет продавать такую лакомую площадку для фин махинаций.

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