Бели готов собрать 2.5 млрд. фунтов на выкуп доли Clearlake в "Челси"
Президент "Челси" Тодд Бели готов собрать более 2.5 млрд. фунтов, чтобы выкупить 61.5 акций клуба у частной инвестиционной компании Clearlake Capital.
Накануне появилась информация, что Clearlake, принадлежащая Бехдаду Эгбали и Хосе Фелисиано, не собирается продавать свои акции, несмотря на ухудшение отношений с Бели.
Развивая эту тему, The Telegraph утверждает, что Clearlake и Бели готовы выкупить доли друг друга, и у Тодда есть для этого финансовые ресурсы.
В данный момент Бели вместе с Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером владеет оставшимися 38.5 процентами акций "Челси", однако Тодд готов быстро собрать свыше 2.5 млн. фунтов, позволив Clearlake выйти из проекта с прибылью.
Близкий к Бели источник уверяет, что Тодд точно не собирается продавать свою долю.
Вместе с тем Бели и Clearlake обладают правами, чтобы блокировать продажу акций "Челси" инвесторам со стороны, а существующие разногласия нынешних владельцев могут перерасти в большую проблему для "Челси".
07.09.2024 18:00
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и почти лишь зеродауны в комментах)
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ПХАХАХАХАХАХАХА
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Давайте грызите друг друга
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Расформируйте уже помойку, чтоб не мучались
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Клуб настолько велик и ебейший со спортивной точки зрения, что из-за права им владеть разгораются целые войны. В это время зеропук никому не нужен. Даже арабы предпочитают какой-то Ньюкасл купить. Не просто так 3 из 4 первых комментов - это самоподрывы сосисочных
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Одна шаболда по имени Абрамщица уже отмывала деньги в чорли.
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Бейли просто гигачад нахуй.
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похоже всё то, что сейчас происходит в челси, всего лишь начало перед бурей. абсолютно нефутбольные люди даже не пытаются стать футбольными. только бизнес и махинации.
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Потекла помойка. Ну Бейли конечно не хочет продавать такую лакомую площадку для фин махинаций.
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