Карсли хочет поехать в Саудовскую Аравию посмотреть на Тоуни

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что отъезд в Саудовскую Аравию не ставит крест на международной карьере нападающего Айвена Тоуни.

На прошлой неделе "Брентфорд" продал 28-летнего Тоуни в "Аль-Ахли" за 40 миллионов фунтов. Айвен отправился в Саудовскую Аравию, так и не дождавшись предложений от грандов Премьер-Лиги.



И хотя Тоуни не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии в сентябре, Карсли открыт к возвращению Айвена в национальную команду и даже собирается лично проведать новичка "Аль-Ахли".



"Если честно, я думал об этом. Будучи временным тренером, я не могу исключать кого-либо. Было бы интересно съездить и посмотреть на игру Айвена, на уровень, темп и стандарт футбола там".



"У нас есть доступ к матчам, поэтому я определенно будут следить за его успехами там. Но было бы хорошо отправиться туда и увидеть своими глазами, почувствовав атмосферу и скорость игры, потому что видео это не вполне передает".



"Поэтому да, я определенно не ставлю на нем крест. Мы должны быть осторожны... У меня есть представление о футболе там, но я еще не бывал там и не видел своими глазами", — цитирует Карсли Daily Mail.