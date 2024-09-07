"Эвертон" задумывается о возвращении Мойеса

"Эвертон" задумывается о возвращении своего бывшего главного тренера Дэвида Мойеса.

"Эвертон" крайне неудачно начал новый сезон под руководством Шона Дайча, проиграв все три первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 2:10.



По информации Football Insider, Дайчу пока не грозит увольнение. Шон заработал внушительный кредит доверия, обезопасив "Эвертон" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



Но если со временем ситуация не улучшится, и вопрос о расставании с Дайчем встанет ребром, Мойес будет одним из фаворитов ему на замену.



Мойес находится без работы после своего ухода из "Вест Хэма" в конце прошлого сезона, оставаясь популярной фигурой среди руководителей "Эвертона".



Ранее в своей карьере Мойес на протяжении 11 лет тренировал "Эвертон", своей работой на "Гудисон Парк" заслужив приглашение в "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.