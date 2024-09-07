"Ливерпуль" предложит Ван Дейку новый контракт

"Ливерпуль" предложит новый контракт Виргилу Ван Дейку, не собираясь отпускать своего капитана свободным агентом в конце сезона.

Как и Трент Александер-Арнольд с Мохамедом Салахом, Ван Дейк уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту.



Из всей тройки Ван Дейк является самым возрастным игроком — следующим летом голландскому защитнику исполняется 34 года.



Несмотря на это, как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" хочет продлить сотрудничество с Ван Дейком. Клуб пригласит Виргила к столу переговоров позже в этом году, но последнее слово будет за самим игроком.



Принимая решение насчет своего будущего, Ван Дейк хочет убедиться, что по-прежнему исполняет важную роль в "Ливерпуле" и что "Ливерпуль" по-прежнему соответствует его амбициям.



Добавим, Ван Дейк провел 273 матча за "Ливерпуль" после своего трансфера из "Селтика" в январе 2018. Вместе с "красными" Виргил выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.