"Ливерпуль" предложит Ван Дейку новый контракт

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" предложит новый контракт Виргилу Ван Дейку, не собираясь отпускать своего капитана свободным агентом в конце сезона.

Как и Трент Александер-Арнольд с Мохамедом Салахом, Ван Дейк уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту.

Из всей тройки Ван Дейк является самым возрастным игроком — следующим летом голландскому защитнику исполняется 34 года.

Несмотря на это, как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" хочет продлить сотрудничество с Ван Дейком. Клуб пригласит Виргила к столу переговоров позже в этом году, но последнее слово будет за самим игроком.

Принимая решение насчет своего будущего, Ван Дейк хочет убедиться, что по-прежнему исполняет важную роль в "Ливерпуле" и что "Ливерпуль" по-прежнему соответствует его амбициям.

Добавим, Ван Дейк провел 273 матча за "Ливерпуль" после своего трансфера из "Селтика" в январе 2018. Вместе с "красными" Виргил выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 247



Поиск: